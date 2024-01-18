فرج عامر عن تأخر منتخب مصر أمام غانا: في انتظار تغييرات فيتوريا

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة تعليقا على تأخر منتخب مصر أمام غانا في الشوط الأول من المباراة، إن نصف الملعب يحتاج تغييرات.

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي إكس: "في انتظار تغييرات فيتوريا في نصف الملعب".

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر مع نظيره الغاني ، بتقدم الأخير بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة هجومية لمنتخب مصر مع بعض وجود اكتر من فرصة للمنتخب الغاني ، نجح الشناوي والدفاع في تشتيها، مع انحصار الكرة في أغلب الوقت في وسط الملعب.