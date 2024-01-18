التنمية المحلية: أطلس المدن المصرية أساس قوي لتقييم ورفع كفاءة أداء الحكومة

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل استضافة الوزارة وفدا رفيع المستوي من البنك الدولي لبحث تعزيز قدرات المدن المصرية علي الصمود والمرونة.

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الحكومة المصرية تسعى إلى دعم مسار جديد لتعزيز قدرة المدن على الصمود، من خلال تبني مبادرة "المدن المصرية المستدامة" خلال رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بهدف جعل المدن المصرية القائمة شاملة ومستدامة سواء المدن القديمة أو الحديثة لجعلها قادرة على الصمود في مواجهة التحديات الناتجة عن النمو الحضري المتسارع وتحقيق مساهمتها المحددة وطنياً.

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات المعنية وبدعم من البنك الدولي في دفع مراحل مبادرة المدن المصرية المستدامة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أطلس المدن المصرية الذي يعد أساسا قويا يساعد في تقييم ورفع كفاءة أداء الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف مصر 2030.

