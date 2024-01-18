عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين الفتوى: الزوج لازم يفسح زوجته مرة في الأسبوع

عمرو الورداني
عمرو الورداني

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول إنه لا يخرج زوجته للفسح، فهل عليه آثم؟. 

هل يصح الأخذ بالأحلام في اتخاذ القرارات الحقيقية؟.. دار الإفتاء ترد

هل رحلة الإسراء تعتبر من معجزات النبي؟ دار الإفتاء تجيب


وقال امين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي خلال فيديو له اليوم الخميس: "مفيش عليك إثم، لكن حاول ترتب وقتك عشان يسمح إنك تخرج زوجتك مرة واحدة في الأسبوع علشان المحبة تكون موجودة".

وأضاف: "بيتك له عليك حقوق لازم تعملها وتجلس مع زوجتك، ولو في أولاد اخرج بدونهم ومش ضروري تتعشوا بره اشربوا حتى حاجة وارجعوا". 
 

 تزوجت علشان أخلف بس؟.. وعمرو الورداني: بقيتي محرومة من السعادة


أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال متصلة حول إنها تزوجت من أجل الإنجاب، وليس لتكون أسرة مستقرة، وبعدها طلقت، فهل عليها ذنب؟.

وقال أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية: "لا مفيش ذنب ولا حاجة بس أنت محرومة من السعادة، وحياة مليئة بالحسنات والبركة".

وتابع: "فاتك انت وزوجك من نفحات ربنا عليكم ومدد ربنا من الحسنات في الحياة الزوجية، انت تزوجتى علشان تكونى ام، فلو عاوزة تكوني أم صالحة لازم تكوني فى الأول زوجة صالحة".
 

 

الإفتاء مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء آثار الزواج الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

قريّب جدا .. مصطفى بكري يعلن نبأ سارًا على الهواء

ترشيحاتنا

أمم أفريقيا.. مرموش يدرك التعادل لمصر.. وقدوس يعزز تقدم غانا

أمين الفتوى: الزوج لازم يفسح زوجته مرة في الأسبوع

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

حشرة كبيرة.. ياسمين صبري تتعرض لموقف صعب في كواليس أبو نسب|فيديو

عملة الحكمدار توقع تاجر الهيروين في دار السلام.. مفاجأة معاون مباحث قسم الشرطة

المصل واللقاح: لا يوجد وباء يدعى x.. وتخويف المواطنين يدعو للتعجب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر قصير لأول مرة.. درة تطل على متابعيها بنيو لوك

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

من الجاكيت لـ البوت.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري بملابس فرو| شاهد

بالأحمر الجريء .. فرح الزاهد تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ