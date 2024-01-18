أمين الفتوى: الزوج لازم يفسح زوجته مرة في الأسبوع

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول إنه لا يخرج زوجته للفسح، فهل عليه آثم؟.



وقال امين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي خلال فيديو له اليوم الخميس: "مفيش عليك إثم، لكن حاول ترتب وقتك عشان يسمح إنك تخرج زوجتك مرة واحدة في الأسبوع علشان المحبة تكون موجودة".

وأضاف: "بيتك له عليك حقوق لازم تعملها وتجلس مع زوجتك، ولو في أولاد اخرج بدونهم ومش ضروري تتعشوا بره اشربوا حتى حاجة وارجعوا".



تزوجت علشان أخلف بس؟.. وعمرو الورداني: بقيتي محرومة من السعادة



أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال متصلة حول إنها تزوجت من أجل الإنجاب، وليس لتكون أسرة مستقرة، وبعدها طلقت، فهل عليها ذنب؟.

وقال أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية: "لا مفيش ذنب ولا حاجة بس أنت محرومة من السعادة، وحياة مليئة بالحسنات والبركة".

وتابع: "فاتك انت وزوجك من نفحات ربنا عليكم ومدد ربنا من الحسنات في الحياة الزوجية، انت تزوجتى علشان تكونى ام، فلو عاوزة تكوني أم صالحة لازم تكوني فى الأول زوجة صالحة".

