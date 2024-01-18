إلغاء هدف عبد المنعم في شباك غانا بداعي التسلل

ألغى حكم مباراة مصر وغانا هدف محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر في شباك غانا في محاولة لإدراك التعادل بداعي التسلل.

وقد انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر مع نظيره الغاني، بتقدم الأخير بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة هجومية لمنتخب مصر مع بعض وجود أكثر من فرصة للمنتخب الغاني ، نجح الشناوي والدفاع في تشتيتها، مع انحصار الكرة في أغلب الوقت في وسط الملعب.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في آخر الشوط الأول مما أدى إلى تغيير اضطراري ونزول مصطفى فتحي بدلا منه، ثم نجح محمد قدوس نجم غانا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 48.

ومن المتوقع أن يشهد الشوط الثاني تغييرات في تشكيل المنتخبين، وخاصة الفراعنة حيث سيسعى فيتوريا لتعزيز القوة الهجومية لاقتناص الفوز وحصد الـ3 نقاط ، ليعدل مركزه في جدول المجموعة بعد التعادل الإيجابي مع موزمبيق في الجولة الأولى.

وبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل الاتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : عمر كمال و محمد عبد المنعم وأحمد حجازي ومحمد حمدي

الوسط : حمدي فتحي - محمد النني - إمام عاشور

الهجوم : محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد