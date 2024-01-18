ليبيا.. ترحيل 1045 مصريا لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي ترحيل 1045 مصريا من ليبيا لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة خلال عام 2023.

وكانت السلطات الليبية في وقت سابق رحلت عشرات الأفارقة لإصابتهم بأمراض معدية مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي.

ووفق إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة بنغازي، تم نقل نحو 78 مهاجرا غير شرعي من مركز إيواء وترحيل قنفوذة إلى منفذ أمساعد البري، تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.

وأشارت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية الي أن من بين المرحلين اثنان ثبتت إصابتهما بأمراض معدية مثل الإيدز والوباء الكبدي.

كما أعلنت السلطات الليبية ترحيل 27 مهاجرا غير شرعي دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير شرعية.

وذكرت السلطات الليبية أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الواحات قام بترحيل 87 شخصاً مصابين بوباء الكبد والإيدز، وهم 17 سودانياً و62 تشادياً ومصريان و2 من بنجلاديش و4 إثيوبيين.