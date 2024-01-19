التموين تطلب شراء 1500 طن زيت خام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 10 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد.

وحسب بيان من الهيئة، تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، تسليم خلال الفترة من 20 فبراير إلى 16 مارس 2024 على أن تتم جلسة فض المظاريف والبت يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بشارع القصر العيني.

وتكون، باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الادارية.