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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. اكتشاف علمي مشترك بين جامعتي الوادي الجديد وعين شمس لعظام زاحف بحري.. و إدارة قوص التعليمية بقنا تعلن تنظيم دوري كرة قدم للمعلمين

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تجارة حلوان: حالات الغش بامتحانات نصف العام قليلة

تتابع كليات جامعة حلوان  امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إدارة قوص التعليمية بقنا تعلن تنظيم دوري كرة قدم للمعلمين

أعلن قسم التواصل ودعم المعلمين وتوجيه التربية الرياضية بإدارة قوص التعليمية بـ قنا، فتح باب التقدم للمشاركة بدورى لكرة القدم للعاملين بالحقل التعليمى والتى سوف تبدأ فعالياته بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسى.

بعد شكاوى صعوبة امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي|تعليم القاهرة: الدرجات حلوة

أكدت إيمان كامل موجه عام الدراسات الإجتماعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أن نتائج تصحيح العينة العشوائية لـ امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 جيدة .

ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي بـ رقم الجلوس .. الآن

يبحث جميع الطلاب وأولياء الامور على جميع محركات البحث حاليا ، عن رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس.

اكتشاف علمي مشترك بين جامعتي الوادي الجديد وعين شمس لعظام زاحف بحري

أعلن عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، تمكن فريق بحثي مشترك لجامعتي الوادي الجديد وعين شمس لعظام زاحف بحري “الموزازور” بصحراء واحة الداخلة بالوادي الجديد يرجع تاريخه إلي العصر الطباشيري (Halisasurus hebae) العلوي والذي كان يتميز بوجود بحار واسعة ممتدة عبر القارات تحوي أعدادا هائلة من الزواحف البحرية العملاقة والتي كانت تعيش بجوار شواطئ بحرية بقارة أفريقيا وخاصة مواقع شمال أفريقيا، وتم نشر الاكتشاف العلمى  بإحدى أكبر المجلات العلمية الدولية (Cretaceous research).

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