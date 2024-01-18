ياولاد اللاعبية.. تعليق مثير من إبراهيم فايق علي هدف التعادل لمنتخب مصر

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي هدف مصطفي محمد في مرمي منتخب غانا.

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي اكس :" يا تريزيجيه يا مصطفى يا ولاد اللعيبه.. الله الله الله 💥💥💥

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أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا في العاشرة مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وشهد التشكيل تغييرات في عدة مراكز عن تشكيل المباراة السابقة أمام موزمبيق والتي انتهت بالتعادل 2-2 بعد أداء سيء للفراعنة .

وجاء التشكيل كالاتي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : عمر كمال و محمد عبد المنعم وأحمد حجازي ومحمد حمدي

الوسط : حمدي فتحي - محمد النني - إمام عاشور

الهجوم : محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد