مصطفى محمد يدرك التعادل لمنتخب مصر أمام غانا للمرة الثانية

نجح مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي في إدراك التعادل للمرة الثانية للفراعنة أمام غانا لتصبح النتيجة 2-2 في الدقيقة 74 من عمر المباراة ، بعد صناعة رائعة لمحمود حسن تريزيجيه.

وكان محمد قدوس نجم منتخب غانا قد نجح في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثاني بعد لحظات من إدارك منتخب مصر التعادل عن طريق عمر مرموش في الدقيقة 69 من عمر مباراة الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية .

وألغى حكم مباراة مصر وغانا هدف محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر في شباك غانا في محاولة لإدراك التعادل بداعي التسلل.

قد انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر مع نظيره الغاني، بتقدم الأخير بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة هجومية لمنتخب مصر مع بعض وجود أكثر من فرصة للمنتخب الغاني ، نجح الشناوي والدفاع في تشتيتها، مع انحصار الكرة في أغلب الوقت في وسط الملعب.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في آخر الشوط الأول مما أدى إلى تغيير اضطراري ونزول مصطفى فتحي بدلا منه، ثم نجح محمد قدوس نجم غانا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 48.