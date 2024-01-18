عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى محمد يدرك التعادل لمنتخب مصر أمام غانا للمرة الثانية

صدى البلد

نجح مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي في إدراك التعادل للمرة الثانية للفراعنة أمام غانا لتصبح النتيجة 2-2 في الدقيقة 74 من عمر المباراة ، بعد صناعة رائعة لمحمود حسن تريزيجيه.

وكان محمد قدوس نجم منتخب غانا قد نجح في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثاني بعد لحظات من إدارك منتخب مصر التعادل عن طريق عمر مرموش في الدقيقة 69 من عمر مباراة الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية .

وألغى حكم مباراة مصر وغانا هدف محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر في شباك غانا في محاولة لإدراك التعادل بداعي التسلل.

قد انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر مع نظيره الغاني، بتقدم الأخير بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة هجومية لمنتخب مصر مع بعض وجود أكثر من فرصة للمنتخب الغاني ، نجح الشناوي والدفاع في تشتيتها، مع انحصار الكرة في أغلب الوقت في وسط الملعب.

 

وتعرض محمد صلاح للإصابة في آخر الشوط الأول مما أدى إلى تغيير اضطراري ونزول مصطفى فتحي بدلا منه، ثم نجح محمد قدوس نجم غانا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 48.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

قريّب جدا .. مصطفى بكري يعلن نبأ سارًا على الهواء

ترشيحاتنا

خلال أقل من ساعة.. زلزالان يضربان تركيا وسكان حلب وإدلب يشعرون به

تجنب حوادث الطرق.. إرشادات لقيادة السيارة بأمان ليلا

أفضل أعمال أول جمعة في رجب.. اجعلها بوابة الفرج والجبر بـ13 حسنة

البنتاجون: لسنا في حالة حرب مع الحوثيين

منتخب مصر يتعادل مع غانا 2-2 في كأس الأمم الإفريقية

أبو ردينة: لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار دون قيام دولة فلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر قصير لأول مرة.. درة تطل على متابعيها بنيو لوك

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

من الجاكيت لـ البوت.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري بملابس فرو| شاهد

بالأحمر الجريء .. فرح الزاهد تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ