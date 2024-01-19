من أسوأ المشاهد.. ملحن مصري يفتح النار على محمد صلاح

علق الملحن عمرو مصطفى على خروج محمد صلاح مصاب في مباراة غانا في أمم إفريقيا .

وكتب مصطفي من خلال حسابه الشخصي اكس :" من أسوأ المشاهد اللي مرت علي في الكرة المصرية على مدار تاريخها، هو منظر اللاعيبة وهي بتتحايل على كابتن الفرقة محمد صلاح انه يكمل الدقيقة اللي فاضلة في الشوط ويغير بين الشوطين، وهو عمال يقولهم لا والمصحف ما قاعدلكم فيها دقيقة زيادة!! ".

وجاء التشكيل كالاتي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : عمر كمال و محمد عبد المنعم وأحمد حجازي ومحمد حمدي

الوسط : حمدي فتحي - محمد النني - إمام عاشور

الهجوم : محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد