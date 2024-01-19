إبراهيم سعيد: خروج محمد صلاح لغز كبير أمام غانا

علّق إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، على خروج محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر من مباراة غانا ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "أنا بحب محمد صلاح وزعلان من طريقة الخروج أمام منتخب غانا وكنت أتمنى أن أشعر بأنه متسمك بالبقاء في الملعب".

وأضاف: "هو ليه محمد صلاح خرج من نفسه مش المفروض ينتظر الجهاز الطبي يقوم بالنزول للملعب من أجل الاطمئنان وعمل اختبار لمحمد صلاح؟".

وتابع: "محمد صلاح المفروض الناس وضعت عليه آمال كبيرة من أجل تحقيق أمم إفريقيا ولازم يمتلك روح أكبر من كدا مع منتخب مصر".

وتعادل منتخب مصر أمام نظيره غانا في مباراة اُقيمت مساء أمس الخميس، لحساب ثاني جولات دور المجموعات كأس أمم إفريقيا، بهدفين مقابل هدفين، ويتواجد المنتخب الوطني في المركز الثاني في المجموعة الثانية، بنقطتين فقط.