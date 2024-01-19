نجم الزمالك السابق: كان يجب مشاركة "زيزو" بعد إصابة صلاح

أكد محمد كمونة، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أخطأ في التشكيل أمام غانا بعد التعادل بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

قال كمونة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر عبر قناة الزمالك: "كان يجب على فيتوريا أن يمنح ياسر إبراهيم فرصة في قلب الدفاع أمام غانا إلى جانب مشاركة مروان عطيه بدلا من محمد النني وأحمد فتوح بدلا من محمد حمدي ولكنه لم يفعل هذا ولذلك سيطر المنتخب الغاني على وسط الملعب في الشوط الأول".

وأضاف: "زيزو من أفضل اللاعبين ناحية اليمين وكان يجب مشاركته عندما تعرض محمد صلاح للإصابة وخرج، وتبديل مصطفي فتحي خطأ كبير من المدرب البرتغالي".