سالم : مجلس الزمالك أوفى بوعوده..والغرامات وصلت لـ 2مليون و750 ألف يورو

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ملف القيد استهلك وقت كبير جدا في ظل المفاوضات بين القلعة البيضاء ونادي سبورتنج لشبونة البرتغالي خلال الفترة الماضية.

قال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر عبر قناة الزمالك: "نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي كان يريد التأكد من استمرار المجلس خلال الفترة المقبلة، وغرامات الزمالك وصلت 2 مليون و750 ألف يورو، والمجلس أوفى بكل الملفات التي وعد بها".

وأضاف: "كل ما تطلبه جماهير الزمالك سيتم تحقيقه في حدود الإمكانيات المتاحة، وقبل استئناف بطولة الدوري سيعلن المجلس تطوير منظومة كرة القدم والقادم سيكون أفضل".