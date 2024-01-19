في واقعة تعد الأغرب| أم عراقية تترك طفليها بقفص .. تفاصيل كاملة

في واقعة تعد الأغرب أفطرت قلوب الكثير من رواد السوشيال ميديا ، قد تجردت أم من كل مشاعر الإنسانية لتقوم بترك طفليها وذلك في حديقة مجاورة لجسر الجادرية وذلك في العاصمة العراقية بغداد حيث حبست الأم صغيريها وتركتهما في مشهد قد هزّ الأوساط العراقية ليفجر حالة غضب واسعة خلال الساعات الماضية.

وقد تداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطعا مصورا قد أظهر وجود الطفلين داخل القفص وهم في حالة صعبة. وقد قامت شرطة الكرخ بإنقاذ الصغيرين وذلك بأمر قضائي بعد أن تم رصدهما من قبل المواطنين وأن أماً قد أتت إلى الحديقة وقد تركت الطفلين ومعها طعام ثم فرت هاربة



وقد أثارت الواقعة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقبض على الأم والتحقيق معها