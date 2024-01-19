عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في واقعة تعد الأغرب| أم عراقية تترك طفليها بقفص .. تفاصيل كاملة

صدى البلد

في واقعة تعد الأغرب أفطرت قلوب  الكثير من رواد السوشيال ميديا ، قد تجردت أم من كل مشاعر الإنسانية لتقوم بترك طفليها وذلك في حديقة مجاورة لجسر الجادرية وذلك في العاصمة العراقية بغداد حيث حبست الأم صغيريها وتركتهما في مشهد قد هزّ الأوساط العراقية  ليفجر حالة غضب واسعة خلال الساعات الماضية.

وقد تداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطعا مصورا قد أظهر وجود الطفلين داخل القفص وهم في حالة صعبة. وقد قامت شرطة الكرخ بإنقاذ الصغيرين وذلك بأمر قضائي بعد أن تم رصدهما من قبل المواطنين وأن أماً قد أتت إلى الحديقة وقد تركت الطفلين ومعها طعام ثم فرت هاربة


وقد  أثارت الواقعة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقبض على الأم والتحقيق معها 

رواد السوشيال ميديا جسر الجادرية شرطة الكرخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

قلع التيشيرت.. موقف صادم من مؤلف فيلم الملكة على الريد كاربت

موضوعات متعلقة

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

مقطع فيديو لطفل غزّي أبكى الملايين.. شاهد

بلوجر شهيرة تصيب متابعيها بصدمة بعد وفاتها فجأة لهذا السبب

تصرف ولا أغرب من راكب يتسبب في تغيير وجهة طائرة يابانية

معلمة إنجليزية تثير ضجة عبر السوشيال وتحال للمحكمة العليا لسبب غير متوقع

كاميرا فضحتها.. لقطات لقيام نائبة نيوزيلندية بسرقة حقيبة من أحد المتاجر

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

بورقة الإجابة.. رسالة من طالبة لأستاذ بعلوم طنطا تثير ضجة عبر السوشيال|تفاصيل

ترشيحاتنا

مفاجأة .. طبيب المنتخب يفصح عن إصابة محمد صلاح وحالته الصحية

اخبار مصر 24 ساعة| إحباط تهريب مواد مخدرة على الحدود الشمالية الشرقية

إيران تعلن تسليم باكستان أدلة على تورط جيش العدل في هجمات كرمان

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

بسبب خريطة.. أمريكا تضع الصين في قفص الاتهام من جديد

دعاء الجمعة الأولى في رجب مستجاب.. بـ10 كلمات تفتح لك أبواب السماء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير..دينا تثير الجدل بالسوشيال ميديا بعد ظهورها مع أحمد الفيشاوي

في واقعة تعد الأغرب| أم عراقية تترك طفليها بقفص .. تفاصيل كاملة

بفستان جرئ .. نانسي عجرم تخطف الأنظار في حفل ليلة الشرنوبي

شعر قصير لأول مرة.. درة تطل على متابعيها بنيو لوك

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ