رسالة أحمد موسى لـ محمد صلاح عقب إصابته في العضلة الخلفية

تحدث الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر عقب مباراة غانا عن إصابة محمد صلاح واستبداله في الشوط الأول من المباراة.

وقال طبيب المنتخب إن شعور محمد صلاح بالآم في العضلة الخلفية هي سبب استبداله وسيخضع خلال الساعات القادمة لكافة الفحوصات الطبيبة لتحديد حجم الإصابة، وحسم مصيره من المشاركة أمام كاب فيردي يوم الاثنين المقبل لحسم التأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في آخر الشوط الأول مما أدى إلى تغيير اضطراري ونزول مصطفى فتحي بدلا منه، ثم نجح محمد قدوس نجم غانا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 48.

وعلق الإعلامي أحمد موسى على إصابة صلاح عبر منصة X قائلا : الف سلامة لنجمنا العالمي محمد صلاح إصابة في العضلة الخلفية .. دعواتنا لك بالشفاء .بلاش القسوة علي محمد صلاح اكيد يتمني يقدم كل حاجة كبيرة لوطنه وللشعب المصري لم يكن موفقا في المباراة الاولي وأصيب امام غانا .سلامتك يا صلاح