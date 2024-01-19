أستاذ علوم سياسية :الحصول على المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي أمر خطير

قالت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية، إنّ حصول طلاب هذا الجيل على معلوماتهم من وسائل التواصل الاجتماعي أمر في منتهى الخطورة لأن السوشيال ميديا يختلط فيها الحابل بالنابل، والرأي مع المعلومة، والغرض مع الهوى.

وأضافت "مسعد"، في حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "التدقيق مسألة في منتهى الأهمية في ظل التطور الكبير في عالم الذكاء الاصطناعي، فنحن لا نعرف الحقيقة من الخيال، حيث يمكن تصوير الخيال والوهم باعتباره حقيقة واقعة".

وتابعت أستاذ العلوم السياسية: "الفاصل بين الخيال والحقيقة أصبح خطا رافعا، وبالتالي، فإن الاعتماد على السوشيال ميديا وتوظيف الذكاء الاصطناعي أمر في منتهى الخطورة"، مشيرةً إلى ان دور الأسرة اختلف مع الأبناء في الوقت الحالي وأصبح الإنجاز هو النجاح وليس بذل المجهود.