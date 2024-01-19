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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الأهلي السابق : المنتخب قدم شوطا ثانيا مميزا أمام غانا

صدى البلد

كشف محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي أن نتيجة مباراة مصر وغانا جيدة، وكان من الممكن أن نطمع في نتيجة اللقاء بشكل أكبر.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم نتيجة مواجهة مصر وغانا، خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وقال محمد يوسف، في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "مباراة اليوم انقسمت إلى نصفين، والأداء تغير في الشوط الثاني عن الأول".

وتابع: "قدمنا أداء متميز في الشوط الثاني، وهناك إيجابيات عديدة بأن المنتخب لم يفقد شخصيته بخروج محمد صلاح، بعد تعرضه للإصابة، بالإضافة إلى العودة في النتيجة بعد تقدم غانا في مرتين خلال أحداث المباراة".

وأكمل: "الشوط الثاني شهد حيوية، ومجهود بدني كبير من لاعبي منتخب مصر، وظهرنا بشكل جيد، وهو ما جعلنا نطمع في المباراة".

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