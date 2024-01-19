عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: إصابة محمد صلاح أظهرت معدن لاعبي منتخب مصر أمام غانا

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو رسالة خاصة للاعبي منتخب مصر بعد التعادل أمام غانا إيجابيًا في كأس الأمم الأفريقية 2023، بكوت ديفوار.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مواجهة مصر وغانا، خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وقال ميدو، في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور: "معدن لاعبي منتخب مصر الحقيقي ظهر بعد خروج محمد صلاح، وتأخرنا بهدف".

وتابع: "من الطبيعي أن نحزن بسبب التعادل أمام غانا، وكان من الممكن الظهور بنتيجة إيجابية، ولكن نستطيع أن نبني الكثير على تلك المباراة".

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "تعرضنا لبعض الضغوطات خاصًة بعد إصابة صلاح، واستقبال هدف، وكنا نأمل أن تكون مباراة اليوم هي نقطة التحول في البطولة، والفريق ظهر بشكل رائع وشخصية قوية، ولابد من دعمهم في المباريات القادمة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

ترشيحاتنا

معلومات الوزراء يحصد 3 جوائز بمسابقة ستيفي أووردز للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

خبير معلومات : ظهور 140 مليون وظيفة جديدة بسبب الذكاء الاصطناعي

خبر سار من جامعة طيبة التكنولوجية لشباب المبدعين والمبتكرين

مدبولي : حريصون على ترجمة توصيات الحوار الوطني لبرامج عمل

حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة

الأطول على الاطلاق.. استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

تشبه العروسة.. أصالة تبهر الجمهور بإطلالتها في ليلة صلاح الشرنوبي

الصور الكاملة لحفل عمرو دياب في القرية العالمية بدبي

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ