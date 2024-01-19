القباني: صلاح لا يستغل إمكانياته مع المنتخب .. والنني لا يستحق الانضمام للفراعنة

قال وائل القباني نجم كرة القدم المصرية السابق، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني من أفضل اللاعبين في العالم ولكن لا يستغل إمكانياته مع الفراعنة.

وقال وائل القباني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" محمد صلاح للأسف لا يقوم بدوره الكامل مع منتخب مصر، وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم ولكن لا يظهر بالصورة الأمثل حتى خلال المباراتين أمام موزمبيق وغانا".

وأضاف:" محمد النني حتى لا يستحق التواجد مع منتخب مصر وأمر غريب من روي فيتوريا أن يبدأ به المباريات ومروان عطية أفضل منه".