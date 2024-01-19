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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعلن تسليم باكستان أدلة على تورط جيش العدل في هجمات كرمان

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مسؤول إيراني، اليوم الجمعة، أن بلاده زودت باكستان بعدة أدلة تثبت تورط "جيش العدل" في هجوم كرمان الإرهابي، والذي راح ضحيته مئات القتلى والجرحى.

وقال المسؤول الإيراني لوكالة "رويترز": "جيش العدل يخطط لتنفيذ المزيد من الهجمات في إيران".

وأعلن الجيش الباكستاني، أنه "نفَّذ ضربات دقيقة في إيران باستخدام الطائرات المسيَّرة، والصواريخ، والأسلحة الموجهة عن بُعد"، مضيفاً: "نجحنا في ضرب مخابئ تستخدمها منظمات إرهابية، لا سيما جبهة تحرير بلوشستان".

وأوضح في بيان، الخميس: "التزمنا أقصى درجات الحذر خلال الضربات في إيران لتجنب وقوع أضرار جانبية".

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في وقت سابق، إن الجيش نفذ ضربات داخل إيران استهدفت "مسلحين انفصاليين من البلوش"، بعد يومين من إعلان طهران أنها هاجمت قواعد لجماعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.

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كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعلن، الأربعاء، أن بلاده استهدفت ما أسماه "مجموعة إرهابية إيرانية" في باكستان المجاورة، و"لم تستهدف أي مواطن باكستاني"، غداة إعلان إسلام أباد سقوط طفلين في ضربة جوية شنّتها طهران الثلاثاء.

وشدد عبد اللهيان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس على أن طهران تحترم سيادة باكستان، إلا أنها "لن تقبل تهديد أمنها القومي". وقال إنه "تم استهداف ما يُسمى جماعة جيش العدل، وهي مجموعة إرهابية إيرانية".

وتقول الجماعة إنها "تقاتل إيران من أجل استقلال محافظة سيستان وبلوشستان، والمزيد من الحقوق للشعب البلوشي الذي يمثل المجموعة العرقية الرئيسية في المحافظة".

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