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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة عرابي : التعادل مع غانا أفضل من الهزيمة.. وحظوظنا كبيرة في التأهل

صدى البلد

أعرب أسامة عرابي، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، عن رضاه التام بتعادل الفراعنة أمام غانا في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال أسامة عرابي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن منتخب مصر ظهر بشكل أكثر حيوية ونشاط في لقاء غانا، بالمقارنة بما ظهر به الفراعنة في مباراة موزمبيق.

وتابع أسامة عرابي، إن لاعبي المنتخب المصري استسهلوا لقاء موزمبيق خاصة بعد الهدف المبكر الذي سجله مصطفى محمد، ولهذا فقد اللاعبون تركيزهم خلال اللقاء، بعكس مباراة غانا، التي ظهر فيها اللاعبون بشكل أفضل ولكن في النهاية المستوى الذي يقدمه الفراعنة لايؤهلهم لاستكمال مشوارهم بالبطولة لاسيما وأن الأدوار المقبلة ستلعب أمام كبار القارة السمراء.

وأوضح أسامة عرابي، إن مرموش كان نجم المباراة الأول، بفضل تحركاته والهدف الذي سجله، كما أن الدفع باللاعب محمود تريزيجيه، قد منح الأفضلية لمنتخبنا الوطني، وسط تراجع المنتخب الغاني الذي عانى بدنيا بالشوط الأول.

وشدد :" بالطبع التعادل مع غانا أفضل من الهزيمة، ولكن مصر تستطيع الفوز في لقاء كاب فيردي المقبل، بشرط اللعب بالحماس والقوة الذي قدمه اللاعبون خلال لقاء غانا، وأنا على ثقة في قدرات الفراعنة وقدرتهم على تخطي هذه المرحلة الصعبة، نحن حظوظنا كبيرة للغاية".

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