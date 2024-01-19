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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: قريّب جدا .. مصطفى بكري يعلن نبأ سارًا على الهواء.. استغاثة.. إجراء عمليات بتر أعضاء مصابي غزة بالمنازل بسبب انهيار المستشفيات

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي. 
 

قريّب جدا .. مصطفى بكري يعلن نبأ سارًا على الهواء
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر كانت ملاذا آمنًا لجذب الاستثمارات الأجنبية قبل حرب روسيا، مشيرا إلى أن مصر استطاعت القضاء على السوق الموازية للدولار في 3 أسابيع في عام 2022.

 

وزير النقل: التشغيل التجريبي للمونوريل يستمر 6 أشهر
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنّ المونوريل هو الوسيلة الثالثة التي تصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث جرى تشغيل القطار الكهربائي الخفيف، وبالنسبة إلى المونوريل فقد تم البدء في التشغيل التجريبي للركاب في منطقة محطة المشير طنطاوي.

 

أمين الشعبة: 80 ألف صيدلية أو ما يزيد معرضة للانهيار.. والقطاع يعاني
أكد دكتور حاتم البدوي، أمين شعبة الصيادلة باتحاد الغرف التجارية، أنه منذ عام 2017،  يعاني قطاع الصيدلة في مصرمن خسائر كبيرة، مشيرا إلى أنه وصلنا إلى مرحلة عدم التمكن من الاستكمال.

 

المصل واللقاح: لا يوجد وباء يدعى x.. وتخويف المواطنين يدعو للتعجب
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إنه لا يوجد وباء يدعي "x" ولكن هناك وباء افتراضي وهو ما قصدته منظمة الصحة العالمية في تحذيراتها.

 

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات
كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

 

استغاثة.. إجراء عمليات بتر أعضاء مصابي غزة بالمنازل بسبب انهيار المستشفيات
استغاثت الإعلامية الفلسطينية مريم أيوب، على الهواء، من الوضع الصعب في قطاع غزة، موضحه أن الأوضاع في قطاع غـزة وصلت أقصى درجات الانهيار

 

متحدث الحكومة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب الجرائم في غزة بدعم من الولايات المتحدة
قال الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لديهما أحلام للتوسع ويرفضان إقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أن نتنياهو يستخدم كل سبل القوة لإخراج الشعب الفلسطيني من غزة.

 

المدير التنفيذي لـ"يونيسف": غزة المكان الأخطر في العالم بالنسبة للأطفال
أكد نائب المدير التنفيذي لمنظمة يونيسف تيد شيبان، أن قطاع غزة بات المكان الأخطر في العالم بالنسبة للأطفال، مشيرًا إلى أن قطاع غزة من أكثر الأماكن التي شهدت بيئة عنيفة تمثل خطرًا على الإنسانية.

 

اتحاد عمال مصر: العاملون في القطاع الخاص يتمنون الالتحاق بالوظائف الحكومية
تحدث مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن جهود الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية

 

7.1 مليار دولار.. حجم الاستثمارات بين مصر والهند| فيديو
 قال السفير أجيه جوبتيه، السفير الهندي في القاهرة، إن قادة الهند ومصر وقعوا اتفاثيات كبيرة لتعزيز حركة التجارة، مشيرا إلى أن هناك تعاون بين الوزارات للتعاون في جميع المجالات.

مصطفى بكري الاستثمارات الاجنبية المهندس كامل الوزير شعبة الصيادلة وباء

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