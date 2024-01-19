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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: مرموش وإمام عاشور أفضل لاعبي مصر أمام غانا

صدى البلد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن منتخب مصر قدم شوطًا ثانيًا بشكل رائع أمام غانا، بعدما تحرروا من تعليمات المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي ظهر في حالة توتر، وهذا التوتر صدره للاعبي المنتخب المصري، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى الانتصار على المنتخب الغاني.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية Etc: "كنا خائفين بشكل كبير أمام غانا وهذا أمر عجيب، كنا نمرر الكرة للخلف، رغم أن الهدف كان معروف من تلك المباراة وهو تحقيق الفوز، واستقبلنا الهدف الاول في وقت سيئ للغاية خصوصا بعد إصابة محمد صلاح، والدفع بـمصطفى فتحي والذي قدم مستوى جيد، وكذلك قدم تريزيجيه مستوى طيب بعد نزوله في الشوط الثاني".

وواصل: "عمر مرموش وإمام عاشور من نجوم المباراة، والمنتخب تعادل بفضل روح اللاعبين، واستقبلنا أهداف بشكل غريب للغاية، كان المفترض الفوز على غانا واراحة اللاعبين أمام الرأس الأخضر، اللاعبين المصريين تحرروا من الضغوط في الشوط الثاني لذلك قدموا مستوى أفضل".

وأكمل: "من المفروض أن فيتوريا لا يتوتر لأن ذلك يؤثر على اللاعبين، ولا زال لدينا فرصة الصعود في المباراة المقبلة، رغم أن هناك حالة عدم اطمئنان، كنت أتمنى أن يكون رتم المباراة سريع في الشوط الأول ونحن بكامل طاقتنا، لكن العجيب أن السرعة ظهرت في الشوط الثاني، واللاعب الوحيد الذي كان يلعب بنفس الرتم على مدار المباراة هو مرموش".

وزاد: "مستغرب من عدم مشاركة زيزو، كان يجب الدفع به في الملعب مع مصطفى فتحي، والمفترض أن روي فيتوريا يثق فيه وهو أساسي معه منذ عام ونصف".

وأضاف: "لا يجب أن يلعب محمد النني في مركز 6 نهائيًا، وانتظرت أن يستخدم فيتوريا التغييرات كاملة ولكنه لم يفعل ذلك، ولكن واثق في الوصول لدور الستة عشر رغم كمية الأخطاء التي ظهرت على الأداء والمستوى في المباراتين".

وأكد: "عبور دور المجموعات أمر طبيعي، لكن المنافسة ستزداد قوة مع الدور القادم، وبداية البطولة بشكل رسمي تكون مع المواجهات الإقصائية، وأتمنى أن يزداد المستوى، وترتفع الحالة المعنوية لدى اللاعبين".

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