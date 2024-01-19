تامر عبدالحميد عن بعض لاعبي المنتخب : يريحوا شوية

انتقد تامر عبدالحميد، نجم النادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أداء عدد من لاعبي المنتخب الوطني خلال مباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.



وقال تامر عبدالحميد، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن هناك علامات استفهام على أداء محمد صلاح والنني خلال لقاء غانا، وتحسن الأداء بعد خروجهما من المباراة في المقابل، فقد أدى عمر مرموش ومصطفى محمد مباراة رائعة.

وتابع :" في حال نجاح المدرب البرتغالي روي فيتوريا، في عمل استشفاء للاعبين والتخلص من الإرهاق مع الحفاظ على روحهم المعنوية، فإن المنتخب المصري قادر على تخطي كاب فيردي والتأهل لثمن نهائي البطولة.

وأضاف :" كاب فيردي من أفضل المنتخبات بالقارة في الوقت الحالي، وأتمنى عدم تعثره في لقاء الغد أمام موزمبيق حتى لايواجهنا بكامل قوته في مباراة الجولة الثالثة".

وأكمل :" أتمنى إراحة محمد النني في لقاء كاب فيردي والدفع باللاعب مروان عطية للحفاظ على تماسك وسط الملعب بجانب الثنائي إمام عاشور وحمدي فتحي، كما أتمنى عدم الدفع باللاعب محمد صلاح حتى لاتتفاقم إصابته".