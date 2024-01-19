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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجلاصي يوجه رسالة تحذير للاعبي تونس قبل مواجهة مالي

صدى البلد

وجه رياض الجلاصي، نجم منتخب تونس السابق، رسالة تحذير للاعبي نسور قرطاج قبل مواجهة مالي ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.
 
وقال رياض الجلاصي ، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن المنتخب التونسي ظهر بأداء باهت خلال لقاء ناميبيا، سواء على المستوى الفني أو التكتيكي أو حتى البدني.

وأوضح أن المنتخب التونسي وضع نفسه في هذا المأزق بالخسارة في لقاء ناميبيا وتنتظره مواجهة صعبة أمام مالي الذي يمتلك لاعبين مميزين.

ويرى رياض الجلاصي، إن المنتخب السنغالي، هو أفضل المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية لبطولة كان 2023، ويعد المرشح الأوفر حظا لحصد اللقب.


 

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