عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش بوركينا فاسو يتصدى لهجوم مسلحين على مدينة بشمال البلاد

صدى البلد

أفادت وسائل الإعلام المحلية في بوركينا فاسو بأن جيش البلاد تصدى لهجوم مسلحين على مدينة كوربيلي بشمال البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "آيه.آي.بي" المحلية أن المسلحين حاولوا اقتحام مدينة كوربيلي في منطقة كونجوسي في محافظة بام، لكنهم اضطروا للتراجع إلى الغابة بعد فشل هجومهم.

وأضافت الوكالة أن الجيش تمكن من الكشف عن مكان اختباء المسلحين بواسطة طائرات مسيرة، ووجه ضربة صاروخية إليهم.

وقالت مصادر أمنية للوكالة إن قوات الأمن البوركينية تعتزم ملاحقة المسلحين حتى القضاء عليهم بالكامل.

يذكر أن بوركينا فاسو تشهد منذ عام 2015 تصاعدا لنشاط الجماعات المسلحة، بما فيها الفرع المحلي من تنظيم "داعش" وجماعة "أنصار الإسلام" الإرهابية.

وحسب بيانات المنظمات غير الحكومية، فإن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص من المدنيين والعسكريين قتلوا جراء هجمات المسلحين منذ عام 2015، إضافة إلى نزوح نحو مليوني شخص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

قلع التيشيرت.. موقف صادم من مؤلف فيلم الملكة على الريد كاربت

ترشيحاتنا

دعاء النوم في أول جمعة من رجب.. علي جمعة: اغتنموه الليلة وطوال الشهر

شاشة جبارة.. سعر Galaxy Fold 5 في السعودية

عيد الغطاس 2024.. أقباط مصر يحتفلون بمعمودية المسيح

اخبار مصر 24 ساعة| إحباط تهريب مواد مخدرة على الحدود الشمالية الشرقية

إيران تعلن تسليم باكستان أدلة على تورط جيش العدل في هجمات كرمان

أتلتيكو مدريد يقصي الريال من كأس الملك في مباراة ثأرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير..دينا تثير الجدل بالسوشيال ميديا بعد ظهورها مع أحمد الفيشاوي

في واقعة تعد الأغرب| أم عراقية تترك طفليها بقفص .. تفاصيل كاملة

بفستان جرئ .. نانسي عجرم تخطف الأنظار في حفل ليلة الشرنوبي

شعر قصير لأول مرة.. درة تطل على متابعيها بنيو لوك

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ