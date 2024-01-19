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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: منتخب المغرب لن يتوج بأمم إفريقيا

صدى البلد

أبدى رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق رأيه في المنتخبات المرشحة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والمقامة حاليًا في كوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وقال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN:

لاعبو المنتخب المغربي أصيبوا بحالة من التعالي والغرور بعد الإنجاز الكبير في بطولة كأس العالم الماضية بقطر والحصول على المركز الرابع، وأتوقع ألا يصل أسود الأطلس لأبعد مدى في بطولة الأمم الإفريقية الحالية، وسيسير على نهج المنتخب الجزائري في بطولة أمم إفريقيا الماضية 2021 التي أقيمت بالكاميرون، بعدما أصيب محاربي الصحراء بحالة من الثقة الزائدة بعد فوزهم باللقب في 2019.

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