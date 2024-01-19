عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير عبدالحميد يكشف سبب تراجع مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر

صدى البلد

كشف أمير عبدالحميد، حارس مرمى الأهلي السابق، سبب تراجع مستوى محمد صلاح، مع المنتخب الوطني خلال منافسات كأس أمم أفريقيا.

وقال أمير عبدالحميد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، :" محمد صلاح نجم كبير ويعد من أفضل لاعبي الكرة حول العالم ولكنه يمر بظروف صعبة".

وزاد :" هناك ضغوط كبيرة علي محمد صلاح بعكس ما يحدث معه في ليفربول، كما هناك اختلافا واضحا في الملاعب والطقس، وهو ماجعل مردود محمد صلاح ضعيفا حتى الآن".

واستمر :" هدف غانا الأول كان في المتناول لمحمد الشناوي، وفي الشوط التاني أظهرنا شخصية منتخب مصر ، وهو ماجعل المستوى يتطور بشكل واضح".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

معيط: برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

ترشيحاتنا

المؤبد لأدمن صفحة فيسبوك يبيع عليها الألعاب النارية.. تفاصيل

خطيب المسجد النبوي: البيت الذي يظلله الدين يخرج نباته طيبا ولو بعد حين

صحة غزة تكشف أحدث حصيلة للعدوان الإسرائيلي.. وتحذير من مرض يجتاح القطاع

توافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على تحويل أموال السلطة الفلسطينية دون التصويت

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

خطيب المسجد النبوي: من عاش في رحاب القرآن علا قدره واستبان له أمره


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعام شائع يدمر صحة الأطفال| احذر منه

مش مراتي.. إطلالات مريم علاء بعد شائعة زوجها من حسين فهمي.. شاهد

فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

في عيد ميلادها الـ 52 .. إطلالات أثارت الجدل لـ أنغام |شاهد

فيديو

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ