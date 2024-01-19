أمير عبدالحميد يكشف سبب تراجع مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر

كشف أمير عبدالحميد، حارس مرمى الأهلي السابق، سبب تراجع مستوى محمد صلاح، مع المنتخب الوطني خلال منافسات كأس أمم أفريقيا.



وقال أمير عبدالحميد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، :" محمد صلاح نجم كبير ويعد من أفضل لاعبي الكرة حول العالم ولكنه يمر بظروف صعبة".

وزاد :" هناك ضغوط كبيرة علي محمد صلاح بعكس ما يحدث معه في ليفربول، كما هناك اختلافا واضحا في الملاعب والطقس، وهو ماجعل مردود محمد صلاح ضعيفا حتى الآن".

واستمر :" هدف غانا الأول كان في المتناول لمحمد الشناوي، وفي الشوط التاني أظهرنا شخصية منتخب مصر ، وهو ماجعل المستوى يتطور بشكل واضح".