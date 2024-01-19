الجيش الأمريكي يشن جولة خامسة من الضربات على جماعة الحوثي وباكستان تحذر إيران من أي "مغامرة غير محسوبة".. وطهران تندد .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

البنتاجون: لسنا في حرب مع الحوثيين.. وضرباتنا "دفاع عن النفس"

نتنياهو: أبلغت واشنطن بمعارضة إسرائيل إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب

السلطة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو برفض إقامة دولة تدفع المنطقة إلى الهاوية

استهداف قاعدة للتحالف الدولي في العراق بطائرة مسيرة "مفخخة"



وأبرزت صحيفة "الوطن" بيان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبدالحافظ غريب، والذي قال فيه إنه "استكمالًا لجهود العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، تم إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بحوالى (300) كيلوجرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، ما أسفر عن مقتل 3 أفراد مهربين".

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها بكل يقظة في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه أبلغ واشنطن برفضه إقامة دولة فلسطينية، في أي سيناريو بعد انتهاء الحرب، مشددًا على أنه "لا يمكن أن يسمح بإقامة دولة فلسطينية ما دام في السلطة".

وذكرت "الوطن" أن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة،قال تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، تؤكد إصرار تل أبيب على دفع المنطقة إلى الهاوية، محذرًا من أن "المنطقة برمتها على فوهة بركان جراء السياسات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة"، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية "تدهور الأمن والاستقرار في المنطقة جراء انحيازها ودعمها الأعمى" لإسرائيل.

وأشارت "الجريدة" إلى أن الجيش الأمريكي أعلن شن جولة جديدة من الضربات على جماعة الحوثي في اليمن، استهدفت عدداً صغيراً من الصواريخ المضادة للسفن، قائلاً إن جماعة الحوثي كانت تعد تلك الصواريخ لشن المزيد من الهجمات على حركة الشحن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكرت "القبس" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت الولايات المتحدة ليست في حرب مع جماعة الحوثي اليمنية، وأنها تشن ضرباتها على الجماعة "دفاعاً عن النفس".

وأشارت "الراي" إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أعلن سقاط طائرة مسيرة "مفخخة" كانت تستهدف قاعدة عسكرية للتحالف الدولي ضد "داعش" بالقرب من مطار أربيل، قائلاً في بيان له: "تم إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة، مساء الخميس، الساعة 23:06 بالتوقيت المحلي، وجهتها الميليشيات الخارجة عن القانون نحو القاعدة العسكرية للتحالف الدولي ضد (داعش)، قرب مطار أربيل الدولي".

دوليًا، قالت "الأنباء" إن مصدرًا أمنيًا باكستانيًا كبيرًا أعلن أن جيش بلاده في حالة تأهب قصوى "للغاية"، وأي "مغامرة غير محسوبة" من جانب إيران سيتم التصدي لها بقوة، فيما نددت طهران بـ"شدة" القصف الصاروخي، وفق ما صرح به المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني.

وأشارت "القبس" إلى أن الجيش الباكستاني أعلن صباح الخميس أنه "نفَّذ ضربات دقيقة في إيران باستخدام الطائرات المسيَّرة، والصواريخ، والأسلحة الموجهة عن بُعد"، مضيفاً: "نجحنا في ضرب مخابئ تستخدمها منظمات إرهابية، لا سيما جبهة تحرير بلوشستان".

وذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية الباكستانية قالت إن الجيش نفذ ضربات داخل إيران استهدفت "مسلحين انفصاليين من البلوش"، بعد يومين من إعلان طهران أنها هاجمت قواعد لجماعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.