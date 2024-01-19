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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف الموعد

صدى البلد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وأشارت إلى انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 5:4  درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وأشارت إلى حدوث اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج 4:3 أمتار.
 

 

تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلا على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء.

هيئة الأرصاد توضح الظواهر الجوية ليوم الجمعة

وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متروالرياح السطحية جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
العاصمة الإدارية 23 13
6 أكتوبر 22 12
بنهــــا 23 14
دمنهور 22 12
وادي النطرون 23 13
كفر الشيخ 23 13
المنصورة 23 13
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 23 13
طنطا 23 12
دمياط 22 12
بورسعيد 22 12
الإسماعيلية 23 10
السويس 23 10
العريش 23 9
رفح 21 9
رأس سدر 23 11
نخل 18 3
كاترين 14 2
الطور 22 13
طابا 20 11
شرم الشيخ 26 16
الإسكندرية 23 12
العلمين الجديدة 22 11
مطروح 21 11
السلوم 21 7
سيوة 19 5
رأس غارب 25 15
الغردقة 26 15
سفاجا 24 14
مرسى علم 26 14
شلاتين 27 16
حلايب 23 18
أبو رماد 25 17
رأس حدربة 23 18
الفيوم 22 7
بني سويف 23 7
المنيا 23 6
أسيوط 23 8
سوهاج 24 8
قنا 25 9
الأقصر 25 9
أسوان 26 10
الوادي الجديد 22 5
أبوسمبل 24 9

الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة طقس الجمعة الظواهر الجوية

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