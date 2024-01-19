وزيرا خارجية الهند وأنجولا يبحثان دعم العلاقات وتوسيع التعاون الهندى الإفريقي

أعلن وزير الشئون الخارجية الهندى إس. جايشانكار، أنه بحث مع نظيره الأنجولى تيت أنطونيو، دعم العلاقات بين البلدين، على هامش قمة حركة عدم الانحياز التي تبدأ فعالياتها في العاصمة الأوغندية كمبالا اليوم الجمعة.



وذكر الوزير الهندي -في تدوينة على منصة (إكس- تويتر سابقا- أنه بحث مع نظيره الأنجولى خلال هذا الاجتماع سبل دعم العلاقات بين الهند وأنجولا، وتوسيع نطاق التعاون الهندى الإفريقى، بالإضافة إلى التعاون على الساحة متعددة الأطراف.



وأشار الوزير الهندي إلى أنه وجه الشكر إلى نظيره الأنجولي على مساعيه من أجل منح تأشيرات مجانية للرعايا الهنود في أنجولا.