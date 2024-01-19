الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على تقارير حول تشاور باكستان مع واشنطن

قبل قيامها بتوجيه ضربات إلى إيران

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، التعليق على ما تردد من تقارير إعلامية حول تشاور باكستان مع الولايات المتحدة قبل قيامها بتوجيه ضربات فى إيران.



وقال المتحدث الأمريكي -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- "ليس لدي أي شئ يمكن أن أقوله فيما يتعلق بهذا الشأن، ونحن نعتقد أنه يتعين عدم تصعيد الأمور بأي حال أو أي شكل".



وأضاف "إن باكستان حليف رئيسى للولايات المتحدة ولكنها ليست عضوا فى حلف الأطلسي (ناتو) ومع ذلك فإننا نحث على التحلي بضبط النفس في هذه الحالة".



وتابع "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق إزاء تصعيد التوترات في المنطقة، ولذلك فإنها تحث كافة الأطراف على التحلي بضبط النفس، وترى أنه ليست هناك حاجة تدعو إلى التصعيد، وهذا الأمر تحدثنا عنه مرارا وتكرارا، وقد شاركنا في بذل جهود دبلوماسية مكثفة لمحاولة منع حدوث تصعيد".

