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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند: نسعى لإيجاد حل عملي يضمن استمرار تقديم الخدمات الإنسانية والطبية لشعب جزر المالديف

صدى البلد

 أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، أمس /الخميس/، أن الهند تسعى مع جزر المالديف من أجل إيجاد حل عملي يضمن استمرار تقديم الخدمات الإنسانية والطبية للشعب المالديفي. 


وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية "رانذير جايسوال" -في تصريحات صحفية- "إن مسئولي البلدين يسعيان من أجل التوصل لحل عملي متبادل يضمن استمرار تشغيل منصات الطيران الهندية التي تقدم خدمات إنسانية وطبية لشعب جزر المالديف". 


ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن مجموعة عمل أساسية من الجانبين كانت قد اجتمعت يوم 14 يناير الحالي في مدينة "ماليه" عاصمة جزر المالديف للتداول بشأن هذه المسألة، وأن الجانبين بحثا العديد من جوانب العلاقات الثنائية، واتفقا على عقد الاجتماع القادم في الهند.


وكانت وزارة الشئون الخارجية الهندية قد ذكرت في وقت سابق أن الهند وجزر المالديف بحثتا أيضا خلال هذا الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتسريع عملية تنفيذ المشروعات قيد الإنشاء. 


ومن ناحية أخرى، ذكرت وزارة الشئون الخارجية بجزر المالديف أن الجانبين اتفقا خلال اجتماع مجموعة العمل الأساسية على تسريع عملية سحب العسكريين الهنود من جزر المالديف، وأنهما استعرضا التعاون الثنائي القائم وأن المباحثات تناولت نطاقًا واسعًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون في مجال التنمية، وأشارت إلى الاجتماع الثاني للمجموعة سيعقد في موعد يناسب الجانبين. 


يذكر أن وسائل إعلامية محلية في جزر المالديف كانت قد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس محمد مويزو طلب من الحكومة الهندية سحب الجنود الهنود من جزر المالديف قبل يوم 15 مارس المقبل، مشيرة إلى أن موضوع سحب هؤلاء الجنود البالغ عددهم حاليًا 70 جنديًا كان هو الموضوع الرئيسي لحملة الحزب الداعم للرئيس مويزو أثناء الانتخابات الرئاسية التي أجريت هناك مؤخراً.

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