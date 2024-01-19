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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الأهرام": مصر ستظل دائمًا رائدة الثقافة والفنون والعلوم بالعالم العربي

صدى البلد

أكدت صحيفة "الأهرام" أن مصر ستظل، كما كانت دائما، رائدة الثقافة والعلوم والفنون بالعالم العربي، وهو ما تثبته الجهود المتواصلة للدولة المصرية لتطوير الثقافة التي تقوم فلسفتها على أنه بدون الثقافة لا تقدم، ولا تنمية، ولا مستقبل أصلا، لأن الثقافة هي الوعي، ومن غير الوعي لن تقيم حضارة.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم /الجمعة/ بعنوان "الاهتمام بالثقافة سر التقدم"- أنه قبل عدة أيام نقلت لنا الصحف خبرين فيهما دلالة ملحوظة على أن مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في مسيرتها الثقافية، رغم كل تحديات السياسة ومصاعب الاقتصاد. 
وأوضحت الصحيفة أن الخبر الأول، هو استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا تلقاه من وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، عن قرب افتتاح العديد من المنشآت الثقافية بمحافظة أسوان.
وأشارت إلى أن الخبر الثاني، هو أن يوم الخميس المقبل سوف يشهد أكبر حدث ثقافي سنوي في مصر، وربما فى العالم العربي، ألا وهو افتتاح معرض القاهرة الدولي العريق للكتاب، في دورته الخامسة والخمسين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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