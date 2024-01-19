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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تؤكد التزامها بحل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، إنه "ليس متفاجئًا" من التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددا على أن بلاده لاتزال ملتزمة بحل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي وقت سابق من يوم أمس /الخميس/، قال نتنياهو إنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو ما بعد الحرب.
وقال رئيس الوزراء الكندي -في مؤتمر صحفي مساء أمس بالتوقيت المحلي- "إننا نؤمن بأن الطريق الوحيد نحو استقرار المنطقة ونحو دولة إسرائيلية آمنة هو وجود دولة فلسطينية آمنة أيضا على حدود معترف بها دوليا".
وأضاف بأنه بالنظر إلى مستويات التوتر الحالية فإن هذا الحل لن يكون غدا، ولكن ما نقوم به اليوم وما نعمل به مع الشركاء وما نريد إيصاله بأن كندا ملتزمة بحل الدولتين".
وقال ترودو إنه ليس متفاجئا من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ذلك كان موقفه منذ فترة طويلة بشأن رفض إقامة دولة فلسطينية.

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