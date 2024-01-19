الجمهورية: دور مصر في دعم أبناء فلسطين لا يستطيع أحد المزايدة عليه

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن إشادة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار تعكس الدور المهم والرئيسي في دعم أبناء فلسطين في غزة منذ انفجار عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي وهو الدور الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جميع دول العالم من أجل إنفاذ المساعدات لأبناء القطاع والتحذير من إطالة أمد الحرب والوقف الفوري لها في ظل التصعيد الذي يمارسه جيش الاحتلال ضد الشعب الأعزل في غزة وسط ظروف صعبة بعد هدم أكثر من۷۰% من المباني وإخراج معظم مستشفيات غزة من الخدمة.



وذكرت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم الجمعة، بعنوان "إشادة دولية بدور مصر في غزة"- أن الدور المصري لا يستطيع أحد المزايدة عليه بل إن مصر قدمت أكثر من ٧٥% من المعونات التي دخلت غزة عبر منفذ رفح الذي لم يغلق منذ عملية ٧ أكتوبر من جانب مصر.



وأضافت أنه عندما تتحدث كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية سيجريد كاج عن الدور المصري وإشادتها به بعد زيارتها لمدينة العريش ووقوفها بنفسها على المخازن الخاصة بالمساعدات والتي رافقها خلال الزيارة محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة واطلاعها على الدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري والتي استمعت إليها أيضاً من المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر رامي الناظر.



ونوهت الصحيفة بأن الزيارة كانت ردًا عمليًا على ما تقوم به مصر وتفنيداً لمزاعم إسرائيل التي حاولت تسويقها كذبًا في أثناء استعراض جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي في هولندا، لافتة إلى أن المسئولة الدولية عندما تحدثت عن دور مصر وجهودها في إنفاذ المساعدات، تكلمت على أرض الواقع ما شهدته بنفسها في سيناء.

