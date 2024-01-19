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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ضربات إيران.. رئيس وزراء باكستان يجتمع بكبار القادة

صدى البلد

يجري رئيس وزراء باكستان أنور الحق كاكار، اليوم الجمعة، مراجعة للأمن القومي بعد الضربات المتبادلة مع إيران.

وقال وزير الإعلام الباكستاني إن كبار القادة المدنيين والعسكريين في باكستان سيجرون مراجعة أمنية اليوم فيما يتعلق بالمواجهة مع إيران المجاورة.


وكانت ضربات باكستان أمس الخميس على مسلحين الانفصاليين داخل إيران هجومًا انتقاميًا بعد يومين من قال طهران إنه ضرب قواعد مجموعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.

ويترأس رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكار اجتماعًا للجنة الأمن القومي لإجراء المراجعة بحضور جميع رؤساء الأجهزة.


وقال الوزير مرتضى سولانجي لرويترز عبر الهاتف إن القرار يهدف إلى 'مراجعة واسعة النطاق للأمن القومي في أعقاب الأحداث بين إيران وباكستان'.


وهذه الضربات المتبادلة هي الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة وأثارت قلقا بشأن عدم الاستقرار على نطاق أوسع في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

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