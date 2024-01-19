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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من يوم الاثنين القادم، موجة أمطار جديدة على غالبية أنحاء البلاد، تكون ما بين المتفاوتة الشدة إلى المتوسطة وتستمر لمدة 48 ساعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأسبوع الجديد، سوف تشهد موجة أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس سوف يشهد انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن موجة الأمطار التي متوقع أن تشهدها حالة الطقس، تكون كالتالي:

- أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس أيضا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون من شأنها أن تسبب اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3 لـ 4 أمتار.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام القادمة، والتي تتزامن مع موجة الامطار، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11 درجة
جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 17 درجة
شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 9 درجات
جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 10درجات

أما عن حالة الطقس خلال يومي السبت والأحد، يظل هناك استقرار في درجات الحرارة على كافة الأنحاء حيث يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون شديد البرودة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد، بارد على باقي الأنحاء.

ويستمر التحذير من الشبورة المائية الكثيفة صباحا مستمر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

 

الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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