طرح محال تجارية ومخبز وصيدلية للبيع بمدينتي بدر والنوبارية الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر، عن طرح 11 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين (18م2 : 27م2) بالأسواق التجارية الكائنة بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الامتداد بالمدينة، ومخبز بلدي (مبنى بمشتملاته - سور) بمساحة ( 395م2 ) الكائن بمنطقة 53 عمارة "سكن مصر " بالامتداد الشرقي بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح جهاز تنمية مدينة بدر، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الإثنين الموافق 19/2/2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والمخبز فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي ذات السياق، أعلن جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، عن طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين (20م2 : 100م2) و2 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تقريبية ( 30م2 و 88م2) بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

مدينة النوبارية الجديدة

وأوضح جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 11/2/2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدتين فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.