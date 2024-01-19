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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: حملات تفتيش على 205 مراكز لعلاج الإدمان في 8 محافظات

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن قيام الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص والأمانة العامة للصحة النفسية ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ، بعدة حملات للتفتيش على مراكزعلاج الإدمان المرخصة وغير المرخصة، في إطار توجيهات الـــــدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، بضرورة التفتيش المستمر على المنشآت الطبية الخاصة ، وخاصة مراكز علاج الإدمان ، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية والصحية.


قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن عدد المراكز التي تم المرور عليها خلال عام 2023 بلغت 205 مركز، وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والإسماعيلية والدقهلية والإسكندرية ، مؤكدا أن الهدف الأساسي من التفتيش هو حماية المريض من الاستغلال ومن الممارسات الخاطئة ، وتقنين أوضاع الأماكن التي يتم احتجاز المرضى بها تحت مسمي أماكن علاجية.


وأشار " عبد الغفار " إلى أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين إدارة بدون ترخيص ، ومخالفة اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى ، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتلك المراكز ، ما بين إجراء الغلق الإداري للمنشأة وتوجيه إنذارات لتلافي المخالفات.


من جانبه قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص ، إنه تم توفير الرعاية الصحية للمرضى في تلك المنشآت ، وتوجيههم لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ، في مختلف المحافظات ، طبقا للتوزيع الجغرافي ، حيث قامت الأمانة بتوفير عدد كاف من الأسرة للمرضى ، الراغبين في استكمال العلاج الداخلي أو توجيههم لتلقي العلاج بالعيادات الخارجية ، بالمستشفيات التابعة للأمانة ، والتي يبلغ عددها ٢٤ مستشفى ومركز ، وتقدم الخدمة العلاجية طبقا للمعايير العلمية المتعارف عليها دوليا وتحت مظلة قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعديلاته رقم 210 لسنة 2020.


جدير بالذكر أن كلا من وزارتي الصحة والسكان والداخلية الداخلية يقومان بالتفتيش بصفة منتظمة على مراكز علاج الإدمان، حيث يبلغ عدد المراكز التي يتم المرور عليها سنويا ما يقرب من 200 مركز في مختلف المحافظات.

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