ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالقاهرة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة .

وإستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون ، وكذا مصنفات سمعية وبصرية داخل الشركة بدون ترخيص.

تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (مالك الشركة – مقيم بمحافظة القاهرة) ، وبتفتيش مقر الشركة فى حضوره تم ضبط (إستوديو تصوير والكاميرا المستخدمة "محمل عليها مقاطع فيديو" – إستوديو صوت بداخله أجهزة ومعدات صوت – وحدة معالجة مركزية محمل عليها مجموعة من البرامج والتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية بدون تصريح).

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك الشركة وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.