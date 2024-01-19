رئيس حزب الاتحاد : تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعزز الثقة المجتمعية به

ثمن المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، حرص الحكومة ممثلة في رئيسها في متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تعزز من فاعلية مخرجات الحوار الذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد على تطبيق جميع مخرجاته في ضوء صلاحياته الدستورية.

وقال "صقر" في تصريحات صحفية اليوم، إن جميع مخرجات الحوار الوطني والتي تعكف الحكومة على تنفيذها حاليا، تمثل قضايا ملحة بالنسبة للمجتمع المصري، على جميع المستويات سياسا واقتصاديا واجتماعيا، مشددا على أن تتضافر جهود الأجهزة الحكومية للعمل على ترجمة تلك المخرجات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعزز الثقة المجتمعية فيه، ويعطي انعكاسات على الواقع السياسي ويفتح باب الأمل لمعالجة القضايا الاقتصادية المتأزمة، لنذهب بالاقتصاد الوطني إلى المكانة التي يستحقها.

وشدد رضا صقر على ضرورة أن تكون تلك الخطوة الخاصة بتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، حلقة وصلة لمستقبل أكثر انفتاحاً في مناقشات القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالحوار الوطني.