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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع عدد الوفيات .. الشتاء الجليدي يضرب أمريكا

موجه من الطقس السيئ
موجه من الطقس السيئ فى أمريكا

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير لها حالة الطقس السيئ في الولايات المتحدة الأمريكية، فمازال الطقس السيئ يضرب الولايات المتحدةالامريكية، وارتفعت الوفيات بصورة كبيرة منذ يوم الأحد الماضي، حيث يواصل القطب الشمالي إطلاق العنان للثلوج الكثيفة ودرجات الحرارة الجليدية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع هيئة الأرصاد الجوية لتمديد تحذيراتها للمواطنين بعدم الخروج من منازلهم.

وبسبب موجة البرد القاسية، لقي ما لا يقل عن 41 شخصًا مصرعهم، حسبما أشارت القناة، حيث تم تأكيد 30 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع، وفي ولاية تينيسي وحدها، أكدت وزارة الصحة وفاة 14 شخصًا بسبب الطقس، مع الإبلاغ عن حالات وفاة في 10 ولايات من بينها، كما تم تأكيد حالة وفاة جديدة في ولاية ميسيسيبي، وفقًا للسلطات.

وبسبب الطقس السيئ هبطت الطائرة  متأخرة بحوالي ساعة عن موعدها

وأعلنت السلطات أنه تم إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية منذ الأربعاء بسبب ظروف الطقس، كما أعلن مسؤولو إدارة الطيران عن إنقاذ 53 راكبًا من كارثة محققة، حيث كانوا يستقلون طائرة خاصة في رحلة بطول 300 ميل من فيلادلفيا إلى نيويورك، وبسبب الطقس السيئ هبطت متأخرة بحوالي ساعة عن موعدها.

وانزلقت الطائرة أثناء هبوطها على مدرج المطار بصورة مخيفة حيث كان الثلج مستمرًا في الهطول، وتمكنت السلطات من إيقاف الطائرة قبل اصطدامها بأي مبنى، وإنقاذ كافة الركاب على متنها، وهو ما دفع السلطات لإغلاق العديد من الرحلات الأخرى، كما تم إنقاذ طلاب جامعيين بواسطة طائرة هليكوبتر بعد قيامهم بالتخييم في ظروف قاسية بمنطقة كورتهاوس روك، وهي منطقة تسلق شعبية في كنتاكي.

الولايات المتحدة الامريكية درجات الحرارة الجليدية حالة الطقس ظروف الطقس إدارة الطيران نيويورك

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