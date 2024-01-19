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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفيرة قبرص بالقاهرة: مصر تقوم بجهود كبيرة لاحتواء الصراع في غزة

سفيرة قبرص بالقاهرة
سفيرة قبرص بالقاهرة بولي لانوو

أكدت سفيرة قبرص بالقاهرة بولي لانوو ، أن مصر تقوم بجهود كبيرة لاحتواء الصراع الدائر فى قطاع غزة ولضمان عدم توسع رقعته.


وأعربت سفيرة قبرص - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن أملها في أن تفضى الجهود إلى المساهمة فى عودة الاستقرار وعدم توسع الصراع وأن تؤدى في نهاية المطاف إلى تنفيذ حل الدولتين وإلى تحقيق السلام الدائم فى منطقتنا. 


وقالت إن بلادها تقدر عالياً الدور الكبير الذي تقوم به مصر بالنسبة للاستقرار في المنطقة.. مضيفة أن مصر تبذل جهوداً كبيرة في حماية الحدود والحفاظ على الأمن القومى، وفي نفس الوقت تقوم باستقبال عدد من الجرحى من الفلسطينيين المصابين لتلقى العلاج. 


وأشادت السفيرة لانوو بجهود مصر لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن الدور الكبير في تسهيل عبور المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية القادمة من العديد من بلدان العالم إلى القطاع عبر معبر رفح. 


وقالت إنه لا يمكن لأي أحد أن ينكر الدور الكبير والهام والفعال الذي تضطلع به مصر في أزمة غزة.
وأشادت السفيرة من ناحية أخرى بالعلاقات التي تربط بين بلادها ومصر ووصفتها بانها "وطيدة وقوية" في جميع المجالات خاصة على المستوى السياسي في ضوء التنسيق الوثيق بين الجانبين والاتصالات المتواصلة على جميع المستويات.
 

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