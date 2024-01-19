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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير هولندا بالقاهرة: مصر تلعب دورا كبيرا بالشرق الأوسط خاصة في غزة

سفير هولندا بالقاهرة
سفير هولندا بالقاهرة بيتر موليما بالدور

 أشاد سفير هولندا بالقاهرة بيتر موليما بالدور الكبير الذي تقوم به مصر لضمان تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.


وأكد السفير الهولندي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على أهمية الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر من أجل التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الصراع الدائر بالقطاع وأيضا فيما يتعلق بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية.


وأعرب السفير موليما عن الأمل في أن تنتهى الحرب الدائرة فى قطاع غزة قريباً وأن يتم التوصل إلى حل سياسي للصراع. 


ومن جانب آخر..أشار سفير هولندا إلى التنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. مستعرضاً فى هذا الإطار الاتصالات المتعددة التي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته وكان آخرها قبل يومين ، حيث أعرب رئيس حكومة هولندا عن التقدير للدور المصري الساعي للتهدئة فى غزة وحماية المدنيين وإجلاء الرعايا الأجانب .


وأكد السفير الهولندي على عمق علاقات التعاون التي تربط بين بلاده ومصر فى كافة المجالات والتي تعود إلى نحو ٤٨ عاما وتتنامى بشكل مستمر فى العديد من القطاعات.


كما أعرب عن رغبة بلاده فى تعميق العلاقات مع مصر نظراً للمكانة التي تتمتع بها فى المنطقة وفي ضوء الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها البلدان فى العديد من المجالات. 
 

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