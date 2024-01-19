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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الأهرام الكندية تشارك بملتقى الشباب العربي للأفكار المستقبلية بالقاهرة

جامعة الاهرام الكندية
جامعة الاهرام الكندية

 

شاركت جامعة الأهرام الكندية، برئاسة الدكتور أيمن نور الدين، في فعاليات ملتقى الشباب العربي واستشراف المستقبل، تحت رعاية جامعة الدول العربية وتنظيم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ووزارة الشباب والرياضة، حيث أضاءت الجلسة الافتتاحية برؤى ملهمة حول مستقبل العمل العربي المشترك في ظل التحديات الراهنة.


وأكد الدكتور أيمن نور الدين، القائم بعمل رئيس الجامعة، على أهمية التعاون والتكامل، وضرورة استخدام الذكاء في الاستفادة من الموارد المتاحة، مبرزًا دور الشباب كلاعب رئيسي في تحقيق الرؤية العربية المشتركة، كما اشاد  بدور جامعة الأهرام البارز في المعرض الذي نظم تحت اشراف الدكتورة هدير ايهاب مدير وحدات التدريب الإكلينيكية و نائب رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية و بمشاركة فعالة من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بكلية الصيدلة جامعة الأهرام الكندية.


جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية لليوم الثاني التي أضاءت برؤى ملهمة حول مستقبل العمل العربي المشترك في ظل التحديات الراهنة، تحت رئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم الأسبق، بمشاركة اللواء الدكتور محمود خليفة، المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية، والوزير المفوض هنادي المسن، رئيس مجلس إدارة أكاديمية إثراء، والدكتور حسن يوسف علي، رئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية ونائب رئيس جامعة النيل الأهلية لشئون التعاون الدولي والاستدامة.


وفي ختام الجلسة كرم الملتقي الدكتور أيمن نور الدين، بمنحه درع مجلس الشباب العربي تقديرًا لمجهودات وانجازات الجامعة ومراكزها البحثية، حيث عرض وفد جامعة الأهرام الكندية أنشطة الجامعة ومبادراتها الرائدة في مجالات التعليم والتنمية المستدامة، واختتمت فعاليات الملتقى بإصدار مجموعة من التوصيات وتحفيز الحوار حول مستقبل الشباب العربي، مع التأكيد على الضرورة الملحة لتحقيق التكامل والاستدامة في مجالات العمل والتنمية.

جامعة الاهرام الكندية

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