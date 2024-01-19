إيران دولة صديقة.. وزير خارجية باكستان يكشف وجهة نظر بلاده من التطورات الأخيرة

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، أن إيران دولة صديقة وأن إسلام آباد لا ترغب في أي تصعيد

وقال وزير الخارجية الباكستاني، جليل عباس جيلاني، إن بلاده ليس لها رغبة أو مصلحة في التصعيد مع إيران.

وأضاف: "إذا كانت إيران لا تريد تصعيد التوتر، فنحن أيضًا لا نريد ذلك.. لم نهاجم إيران، قمنا بالرد فقط"

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية التركي،هاكان فيدان، مع جيلاني لمناقشة التطورات الجارية بين باكستان وإيران.

وبدوره، شارك جيلانيوجهة نظر باكستان والتطورات الأخيرة؛ مؤكدا أن عملية مارج بار سارماشار الباكستانية كانت تستهدف معسكرات الإرهابيين داخل إيران وأن باكستان ليس لديها مصلحة أو رغبة في التصعيد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الإعلام الباكستاني، مرتضى سولانجي، لوكالة "رويترز"، إن رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق كاكار عقد اجتماعا طارئا لكبار القادة المدنيين والعسكريين اليوم الجمعة لمراجعة الأمن القومي في أعقاب المواجهة مع إيران.

وشنت باكستان ضربات على المسلحين الانفصاليين داخل إيران يوم الخميس، في هجوم انتقامي بعد يومين من قول طهران إنها ضربت قواعد مجموعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.