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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجدي البدوي: إعلان الخطوات التنفيذية لمخرجات الحوار يؤكد جدية هذه المنصة

صدى البلد

أشاد مجدي البدوي المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني بمتابعة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الاولى من الحوار الوطني مؤكدا اعلان الحكومة هذه الخطوات يؤكد تفاعل مؤسسات الدولة بجدية مع هذه المنصة .


وأوضح البدوي -في تصريح خاص اليوم الجمعة -أنه منذ اللحظة الاولى لانطلاق جلسات الحوار الوطني وهناك إرادة سياسية حقيقية لانجاح هذا الحوار الذي انطلق في وقت تواجه الدولة تحديات جمة تتطلب مشاركة جميع أبناء الوطن في وضع رؤية وحلول لمواجهة هذه التحديات لافتا إلى أن جميع المشاركين كانو على قدر المسؤولية على مدار جلسات الحوار في المرحلة الأولى

ونوه بان الحوار نجح في صياغة مخرجات واقعية لمعظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية معربا عن ثقته في قدرة الحكومة لترجمة هذه التوصيات إلى اجراءات وبرامج عمل من جانب مؤسسات الدولة المعنية

وأضاف البدوى بأن فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حول استثمار المساحات المشتركة بين المصريين لطرح رؤى وأفكار جديدة  لتصبح منهج لإدارة الجمهورية قد نجحت ومهدت الطرق لبناء جدار من الثقة بين جميع أطراف المجتمع موجها الشكر للرئيس السيسي الذي حرص على استمرار الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله

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