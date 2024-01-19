أستاذ اقتصاد: مصر الأولى أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية

قال محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد إن هناك تغير كبير حدث في كل الآليات بما فيها الآليات الاقتصادية والتجارية، وشهدت القارة الأفريقية في عام ٢٠١٩ رئاسة مصر لمنظمة الاتحاد الإفريقي وبالتالي شهدت تغير كبير جدا على كافة المستويات الإدارية والتنظيمية بالاضافة لتقوية الموقف الإفريقي.

وأردف عز الدين خلال لقائه ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية أكسترا نيوز، أن مصر هى الدولة الأولى في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في القارة الأفريقية، ومن المراكز الثلاثة الأولى أو الرابع في بعض الأعوام بالنسبة للاستثمارات العربية على الرغم من ضخامة بعض الاستثمارات في دول خليجية.

الرئيس السيسي قام بإعادة تشكيل العلاقات الخارجية المصرية في المحيط وخاصة في القارة الأفريقية



ومن هذا المنطلق كان هناك توجه لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاهتمام بالقارة الأفريقية حيث بدا من عام ٢٠١٤ بأعادة تشكيل العلاقات الخارجية المصرية في المحيط وخاصة في القارة الأفريقية لما بها من فرص كبيرة للغاية، لافتا إلى أنه في عام ٢٠١٩ تم الإعلان عن بدء منظمة التجارة الحرة الافريقية.