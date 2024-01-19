عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: مصر الأولى أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد عز الدين

قال محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد إن هناك تغير كبير حدث في كل الآليات بما فيها الآليات الاقتصادية والتجارية، وشهدت القارة الأفريقية في عام  ٢٠١٩ رئاسة مصر لمنظمة الاتحاد الإفريقي وبالتالي شهدت تغير كبير جدا على كافة المستويات الإدارية والتنظيمية بالاضافة لتقوية الموقف الإفريقي.

وأردف عز الدين خلال لقائه ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية أكسترا نيوز، أن مصر هى الدولة الأولى في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في القارة الأفريقية، ومن المراكز الثلاثة الأولى أو الرابع في بعض الأعوام بالنسبة للاستثمارات العربية على الرغم من ضخامة بعض الاستثمارات في دول خليجية.

الرئيس السيسي قام بإعادة تشكيل العلاقات الخارجية المصرية في المحيط وخاصة في القارة الأفريقية


ومن هذا المنطلق كان هناك توجه لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاهتمام بالقارة الأفريقية حيث بدا من عام ٢٠١٤ بأعادة تشكيل العلاقات الخارجية المصرية في المحيط وخاصة في القارة الأفريقية لما بها من فرص كبيرة للغاية، لافتا إلى أنه في عام ٢٠١٩ تم الإعلان عن بدء منظمة التجارة الحرة الافريقية.

القارة الافريقية الموقف الأفريقي التجارة الحرة الافريقية مصر العلاقات الخارجية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

معيط: برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

عيار21 يكسر حاجز 3500 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب تحدث لأول مرة

أحمد شوبير يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن المنتخب

ترشيحاتنا

تويوتا كورولا "الجمل" 2003 أوتوماتيك .. للبيع بهذا السعر

تحرك قانوني عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. تفاصيل

الكرملين يكشف عن حقيقة احتمال إحياء صفقة الحبوب في البحر الأسود

حكم العمل في السمسرة .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية والخاصة.. التفاصيل كاملة

علامة على المعذبين في النار.. وسمة للمنافقين بالقرآن .. احذر مصابها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 52 .. إطلالات أثارت الجدل لـ أنغام |شاهد

طريقة عمل العيش البلدي بأسهل الخطوات

تعاطف وتفهم | رجال هذه الأبراج الأفضل في الزواج

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

فيديو

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ