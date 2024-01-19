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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد قدوس: لم نخرج من أمم أفريقيا وسنعود إلى غانا بالكأس

صدى البلد

أعرب محمد قدوس، مهاجم منتخب غانا وفريق وست هام يونايتد الإنجليزي، عن استيائه من نتيجة مباراة غانا أمام منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية التي انتهت بالتعادل 2-2 في ثاني جولات المجموعة الثانية.

وأشار قدوس خلال تصريحات تلفزيونية له بعد المباراة، إلى أنه فعل كل ما بوسعه للمشاركة في المباراة ومساعدة منتخب بلاده، معبرًا عن استيائه من بعض الأخطاء الطائشة التي أدت إلى تعادل الفريق.

 وأكد أنه كمهاجم يسعد بتسجيل الأهداف، لكنه يتطلع لتأثير إيجابي في نتيجة المباراة بشكل عام.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رغبته في العمل الجاد لتحقيق الفوز في المباراة القادمة، مؤكدًا أنهم لم يخرجوا من البطولة بعد، وسيعودون إلى بلادهم بكأس الأمم الأفريقية.

الأمم الأفريقية كأس الأمم الافريقية محمد قدوس مباراة غانا وست هام يونايتد الإنجليزي

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